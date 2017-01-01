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Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:05
Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt ise idmanda yer almadı.

Yeşil-mavili ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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