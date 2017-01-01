Zonguldak'taki cinayet

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçe merkezinde bir restoranda dün Önder Artum'u, çıkan tartışmada silahla öldürdüğü iddia edilen Ergün D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kilimli'deki bir restoranda, Ergün D. ile Önder Artum arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ergün D, yanında bulunan silahla Artum'a ateş etmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Artum, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.