Türkiye Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışına doğru

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ANTALYA (AA) - Türkiye Enduro Şampiyonası 2. ayak yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu yarış takviminde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Kemer Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde yapılacak yarışa, 120'nin üzerinde motosiklet sporcusunun katılması bekleniyor.

Coğrafi yapısıyla doğa sporlarına elverişli turizm merkezlerinden Kemer, enduro motosiklet yarışlarıyla adından sıkça bahsettiriyor.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 2. ayağını Kemer'de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, yarışların eğlenceli ve heyecanlı geçeceğini söyledi. Sporcuların, 23 kilometrelik parkuru dört defa geçeceklerini ifade eden Özdemir, ekstrem parkurunda hem sporcuların hem de vatandaşların adrenalin dolu bir gün yaşayacaklarını kaydetti.

Parkur hakkında da bilgi veren Özdemir, "Parkurda, atlama rampaları, kaya geçişleri, dik yamaçlar var. Bu parkur, büyük kondisyon isteyen bir yer. Sporcular zaman zaman zor anlar yaşayacaktır. Bütün motosikletseverleri yarışa bekliyoruz." diye konuştu.

Özdemir, şampiyona sonrası 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'na odaklanacaklarını ve yarışın parkurlarında çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.