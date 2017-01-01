Malatya'da 2001 yılında askeri uçağın düşmesi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 yıl önce CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker, törenle anıldı.

Güzyurdu köyü yakınlarındaki Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen anma törenine, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehit askerler adına önceki yıllarda dikilen çamların üzerine ailelerce çiçek ve karanfil bırakıldı.

Olayda şehit olan Ulaştırma Er Mutlu Kaymakçı'nın babası Sefa Kaymakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hala yüreklerinin yandığını belirterek, her yıl anma töreni için Şehitler Anıtı'na geldiklerini söyledi.

Oğlunun teskeresini alıp geldiği sırada olayın meydana geldiğini anlatan Baba Kaymakçı, "Allah kimseyi evlat acısıyla terbiye etmesin." dedi.

Şehit yakını Halime Kaya ise 16 her yıl aynı acıyı tekrar yaşadıklarını belirterek, "Canımız, gücümüz yettiği yere kadar geleceğiz. Aramızdan ayrılanlar oluyor ama kardeşler, evlatlar gelmeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimizi unutturmayacağız." diye konuştu.

Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkış yapan askeri helikopterlerin şehitler anısına saygı uçuşu yaptığı anma etkinliğinin sonunda, şehitler için mevlit okutuldu.

Törene şehit yakınlarının yanı sıra Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur ve Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Hakan Keleş, askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi uçağın, 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu, 34 asker şehit olmuştu.