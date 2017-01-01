Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz:

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SAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, "Ülkemizde yılda 55 bin ton atık, 82 bin ton atık yağ, 137 bin ton lastik toplanıp ekonomiye kazandırılıyor. 2,5 ton da ambalaj atığı topluyoruz. Bunlar, toplandıktan sonra lastik ve çimento olarak kullanılıyor." dedi.

Akdeniz, Atakum Kültür Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Çevrem Sensin" programında, atıkların doğadan bertaraf edilmesi için önemli faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de 954 atık su arıtma tesisi bulunduğunu belirten Akdeniz, atık su tesisi yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Çöpleri depoladıkları katı atık düzenleme tesisleri bulunduğunu aktaran Akdeniz, şöyle devam etti:

"Bazı atıkları geri kazandığımız zaman hem ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de içinde yaşadığımız çevreyi, doğal kaynakları koruyoruz. Ülkemizde yılda 55 bin ton atık, 82 bin ton atık yağ, 137 bin ton lastik toplanıp ekonomiye kazandırılıyor. 2,5 ton da ambalaj atığı topluyoruz. Bunlar, toplandıktan sonra lastik ve çimento olarak kullanılıyor. Parklarda, zeminlerde kullanılıyor. 1 ton kağıt, 17 çam ağacını kurtarıyor. Bu şekilde kaynaklarımızı korursak daha sağlıklı bir çevrede yaşayabiliriz."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel de kent merkezinde kanalizasyon temizliği için yılda 7,5 milyon lira harcadıklarına dikkati çekti.

Sadece Atakum sahilini temizlemek için yılda 3,5 milyon lira harcadıklarını vurgulayan Öncel, "Eğer çevremizi ve sahilimizi kirletmezsek bu paraları harcamayacağız, tasarruf etmiş olacağız." dedi.



