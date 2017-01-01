Balığa gittikten sonra kaybolan kişi aranıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de balık tutmaya giden ve kendisinden iki gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Davutağa köyünde ikamet eden Ergün Ersoy (57), iki gün önce balık avlamak için gittiği Melen Çayı'ndan geri dönmedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ersoy'un eşyalarının ve av malzemelerinin su kenarında bulunması sonrası nehirde arama çalışması başlattı.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sürüyor.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden pazar gününden beri haber alınamayan Ersoy'u, komşularının ihbarı sonrasında aramaya başladıklarını söyledi.

İlgili ve yetkili tüm birimlerin yoğun olarak çalıştığını aktaran Öztürk, "Eşyaları Melen Çayı'nın kenarında bulunduğu için suya girmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, arama faaliyetlerini nehirde yoğunlaştırdık. İnşallah vatandaşımızı sağ salim bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaybolan Ersoy'un iki çocuk babası olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

