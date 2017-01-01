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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerlerinin ürettiği eserler, "13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni" sergisinde, "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla beğeniye sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, Konya'nın geçmişine ve geleneklerine bağlı bir kent olduğunu belirterek, "Konya kalkındığında ve dünyanın lider şehirlerinden birisi olduğunda Türkiye de lider ülke hedefine bir adım daha yaklaşacak. Çalışmalarımız sadece mevzi çalışmalar değildir. Çalışmalarımız aynı zamanda büyük Türkiye hedefine katkı yapan çalışmalardır. Bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nde de aynı bakış açısıyla bir senteze imza atmış olduk." diye konuştu.

Akyürek, ortaya çıkan eserlerin göz nuru, alın teri ve büyük gayretlerle yapılan çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada öğretmen ve öğrencilerimizin ürettiği 2 bin 17 eser sergileniyor. Eserler Endülüs, Selçuklu, Osmanlı izlerini taşıyor. Sergiyle birlikte konferanslar, söyleşiler, müzik dinletileri, yarışmalar, yemek programları ve ilçe gezilerinin organizasyonları var. Konya'mız bayram havasını yaşamış olacak. Konya'mız da büyük bir kültürel şenlik gerçekleştirilmiş olunacak."

Konya Valisi Yakup Canbolat da KOMEK çatısı altında 13 yıldır sürdürülen meslek edindirme kurslarının Türkiye'nin en başarılı ve en yaygın kurslarından biri haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek 2 bin 17 eserin yer aldığı 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şölen kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, KOMEK Şehir ve Eğitim Çalıştayı, Emeğinizi Ödüllendirin Yarışması Ödül Töreni, söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri gibi çok sayıda program ve etkinlik yapılacak.

Sergi, 23 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde gezilebilecek.