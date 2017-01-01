Isparta'da darbeci askerlerin yargılanmasına başlandı

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ISPARTA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiye öğrencisini darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, güvenlik önlemleri nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar SEGBİS ile katıldı. 8 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz sanıklar, mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı'nın kimlik tespitini yapması ve iddianameyi okunmasının ardından, sanık savunmalarına geçildi.

Duruşmada savunma yapan dönemin tabur komutanı ve darbe girişimi gecesinde merkezde nöbetçi amir olan tutuklu sanık eski Yarbay Mustafa Kayar, suçlamaları kabul etmedi. Olay gecesi Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya'nın kendisine güvenlik nedeniyle Harbiyelilerin toplatılması ve Ankara'ya gönderilmesi talimatı verdiğini anlatan Kayar, bunun darbecilere destek için yapıldığını bilmediğini savundu.

Merkezde televizyon olmadığını, telefonu android olmadığı için sosyal medyayı takip edemediğini iddia eden Kayar, bu nedenle bir darbe girişiminden haberinin bulunmadığını öne sürdü.

- "İnsan eşinin neden tutuklandığını bilmez mi?"

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Yazıcı, Kayar'a üniforması imha edilirken, cep defterinin içinden çıkan F serisi 1 doları sordu. Kayar, F serisi 1 doların kendisine ait olmadığını, paranın defterin içine nasıl girdiğini de bilmediğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Yazıcı, Kayar'a, eşinin FETÖ'den ihraç edildiğini ve tutuklandığını söyleyerek, tutuklanma gerekçesini sordu. Kayar'ın "Bilmiyorum" cevabı üzerine Yazıcı, "İnsan eşinin neden tutuklandığını bilmez mi?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

15 Temmuz'da Harp Okulu öğrencilerinden sorumlu tabur komutanı olan tutuklu sanık eski binbaşı Gökhan Açıkgöz, eğitim için komutanlık dışında bulunan Harbiyelilerin 15 Temmuz gecesi daha önceden planlanmış 32 kilometrelik yürüyüşü olduğunu anlattı.

Açıkgöz, 15 Temmuz saat 20.00 sıralarında Albay Enver Topal'ın kendisini aradığını, bu yürüyüşün iptal edilerek öğrencilerin komutanlığına dönmesi ve ardından da Ankara'ya gönderilmesini talimatını verdiğini iddia etti.

Topal'ın emirle ilgili detayları Çetinkaya'dan alacağını söylediğini öne süren Açıkgöz, bunun üzerine öğrencilerin yürüyüşünü iptal ettiklerini, kendisinin de araçla komutanlığa giderek sanık Çetinkaya ile görüştüğünü anlattı.

Çetinkaya'nın kendisine "Ankara'da sıkıntılı durum var. Tüm Harbiyeli öğrencileri Ankara'ya göndereceğiz" dediğini aktaran Açıkgöz, bunun üzerine öğrencilerin komutanlığa gelme emrini verdiğini kaydetti.

Açıkgöz, kursiyerlerin araçlara silahsız ve sivil olarak bindirildiğini, darbeye destek için gönderildiğini düşünemediğini, bir terör saldırısı olduğu için öğrencilerin gönderilmeye çalışıldığını düşündüğünü öne sürdü.

Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.



