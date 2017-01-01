Hastanede çocuğun yılan tarafından ısırılması

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ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Gürgentepe Devlet Hastanesinde çocuğun yılan tarafından ısırmasıyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "Sorumlular varsa gereği yapılacak." dedi.

Balkanlıoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, annesiyle hastaneye giden 3 yaşındaki Efe Yiğit'in elini yılan ısırdığını ve olayın polikliniğin koridorunda meydana geldiğini söyledi.

Hastanenin kırsal bir alanda olduğunu ve yılanın hastanenin açık kapısından içeri girdiğini tahmin ettiklerini vurgulayan Balkanlıoğlu, "Çocuğu ısıran yılan halk arasında kör yılan olarak biliniyor. Bu yılanlarda zehirli değil. Ancak yılan kendini tehlikede hissettiğinde çocuğu ısırmış. Olay sonrası çocukta alerji gelişmiş. Çocuk da tedaviye cevap verdi. Allah'a şükürler olsun bir sıkıntısı yok." diye konuştu.

Olayın hastanede yaşanmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, "Olayla ilgili inceleme başlattık. Sorumlular varsa gereği yapılacak. Görevlileri daha dikkatli olmaları konusunda uyardık. Sonuçta orası bir hastane. Yılan ve akrep gibi insanlara zarar verebilecek zararlı hayvanların orada olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Vali Balkanlıoğlu, çocuğun tedavisinin sürdüğünü ve kısa sürede taburcu olmasını beklediklerini kaydetti.











