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Engelleri müzikle aştılar

16 Mayıs 2017 Salı, 19:19
Engelleri müzikle aştılar

SAMSUN (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından oluşturulan Türk halk müziği korosu konser verdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesince bedensel engelliler ile sağlıklı bireylerin kaynaşmasını amacıyla 8 yıl önce kurulan koronun 12'nci konseri, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Koroda bulunan ve Irak'ta DEAŞ'ın saldırısı sonucu bedensel engelli olan, 2014 yılında Türkiye'ye sığınan Ahmed Elani de yer aldı. Samsun'a geldikten sonra derneğe üye olan Elani, türkü söyleyerek Türkçe öğrendi.

Ahmed Elani, hayatında ilk kez bir konserde solistlik yaparak, "Ey sevdiğim sana şikayetim var" türküsünü seslendirdi. Konserde koronun seslendirdiği türkülere dinleyiciler de eşlik etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, korolarının 12'nci konserini vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Iraklı Elani'nin de Türkçe türkü söylemesinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Hakyemezoğlu, "Suriyelisi, Iraklısı, Afganistanlısı önemli değil. Bizim için engelli engellidir. Suriyeli ve Iraklı engelli kardeşlerimizi derneğimize üye yaparak, onlara kucak açıyoruz. Onları yeniden topluma kazandırıyoruz." dedi.

Iraklı Elani de derneğe bir tanıdığı vasıtasıyla gittiğini, daha sonra koroya dahil olduğunu anlatarak, "Türkçe şarkılar söyleyerek Türkçe öğrendim. Sonra koro şefimiz bana sesimin güzel olduğunu söyledi ve hayatımda ilk kez bir koroda solist olarak görev yaptım. Çok heyecanlandım, duygularımı tarif edemiyorum. Ailem ve arkadaşlarım da beni dinlemeye geldi." ifadesini kullandı.

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