ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da kamyonetin moturunda sıkışan kedi kurtarıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 20:54

YALOVA (AA) - Yalova'da bir kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde park halindeki 35 DGG 64 plakalı kamyonetin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede, kedinin kamyonetin motor bölümünde sıkıştığını belirledi.

Güvenlik güçlerinin, cep telefonuyla ulaşmasının ardından kamyonetin yanına gelen araç sahibi kaput bölümünü açtı.

Kaputtan aracın alt kısmına inen kediyi kurtarmakta zorlanan itfaiye ekipleri, daha sonra kamyoneti krikoyla kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, aracın altına girerek kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kurtarılan kedi, Yalova Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Yalova'da FETÖ'nün üniversite yapılanması davası
YEREL

YALOVA'DA FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASI DAVASI

Kursiyerlerin eserleri büyüledi
YEREL

KURSİYERLERİN ESERLERİ BÜYÜLEDİ
Bakan Soylu Altınova'ya geliyor
YEREL

BAKAN SOYLU ALTINOVA'YA GELİYOR
Hersekliler hasret giderdi
YEREL

HERSEKLİLER HASRET GİDERDİ
Kore gazisine sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL

KORE GAZİSİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Altınovalılardan kan bağışı
YEREL

ALTINOVALILARDAN KAN BAĞIŞI
Karadere'de bahar şenliği
YEREL

KARADERE'DE BAHAR ŞENLİĞİ
Denizçalılılar buluştu
YEREL

DENİZÇALILILAR BULUŞTU
Denizçalılılar buluştu
YEREL

DENİZÇALILILAR BULUŞTU
Fikret Orman'dan Talisca yorumu
YEREL

FİKRET ORMAN'DAN TALİSCA YORUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!