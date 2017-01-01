Yalova'da kamyonetin moturunda sıkışan kedi kurtarıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da bir kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde park halindeki 35 DGG 64 plakalı kamyonetin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede, kedinin kamyonetin motor bölümünde sıkıştığını belirledi.
Güvenlik güçlerinin, cep telefonuyla ulaşmasının ardından kamyonetin yanına gelen araç sahibi kaput bölümünü açtı.
Kaputtan aracın alt kısmına inen kediyi kurtarmakta zorlanan itfaiye ekipleri, daha sonra kamyoneti krikoyla kaldırdı.
İtfaiye ekipleri, aracın altına girerek kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kurtarılan kedi, Yalova Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.