Arkadaşlarının kavgasını ayırırken canından oldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, arkadaşları arasındaki kavgayı önlemeye çalışan kişi, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İkizasası Kent Park'ta karşılaşan Abdullah Ç. ile Ekrem U. arasında eskiye dayanan bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekiler, kavga eden iki kişiyi ayırdı.

Kavgayı öğrenen Musa Çoban ve Volkan B, barıştırmak istedikleri arkadaşları Abdullah Ç. ve Ekrem U'yu da yanlarına alarak şehir dışına gitti.

Abdullah Ç. ile Ekrem U. arasında burada yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem U, yanında getirdiği bıçakla Abdullah Ç. ve kendilerini ayırmaya çalışan Musa Çoban'ı bıçak darbeleriyle yaraladı.

Ekrem U. ve Volkan B, yaralanan arkadaşlarını otomobille Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Yaralılardan Musa Çoban, doktorların müdahalesine rağmen göğsünden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaşamını yitirdi.



Ayağından yaralanan Abdullah Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşlarını hastaneye getirdikten sonra kaçan cinayet zanlısı Ekrem U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince metruk bir binada gözaltına alındı.







