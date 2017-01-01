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Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:35
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği metan gazı sıkışmasıyla ilgili incelemelerin ardından madenin tekrar açılması kararına varıldı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik'e ait taş kömür madeninde dün akşam yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle çalışmaların durdurulmasının ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bilirkişi heyeti madende inceleme yaptı.

Doğan ve Altun, işçilerle bir süre konuştuktan sonra görgü tanığı işçilerin ifadesine başvurdu.

Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görülürken, bilirkişi heyeti ve jandarma ekipleri olayın yaşadığı madene girerek incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik inceleme sonrası madenin tekrar çalışmasına karar verildi.

Madendeki yoğun gazın boşaltımı için hava basılması işleminin devam ettiği öğrenildi.

- Arkadaşlarının cenazesine katılacaklar

Öte yandan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin Zonguldak'ta yapılacak defin işlemlerine 13 madenci arkadaşının da gideceği öğrenildi.

Yaşamını yitiren maden işçilerinin ailelerine, işlemlerin ardından maden işçileri zorunlu ferdi kaza poliçesi kapsamında 150 bin lira tazminat verileceği öne sürüldü.

Arkadaşlarını kaybettikleri için üzüntü içinde oldukları gözlenen işçiler, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) gelen 3 kişilik teftiş ekibiyle de bir süre özel olarak görüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akşam yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.

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