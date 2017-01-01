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Vali Ata'dan geçici barınma merkezine ziyaret

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:51

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Altınözü ilçesindeki yaklaşık 8 bin Suriyelinin misafir edildiği Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ata ve beraberindekiler, merkezde Suriyeli kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Ardından geçici barınma merkezindeki okullara giden Ata, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Altınözü Kaymakamlığı iş birliğiyle yaptırılan futbol sahasını da gezen Ata, burada çocuklarla futbol oynadı, merkez içerisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikti.

Vali Ata, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nin Türkiye'deki en güzel kamplardan biri olduğunu söyledi.

Merkezde 2 bin 56 konteynerin yer aldığını belirten Ata, şunları kaydetti:

"Burada 8 bin civarında Suriyeli misafirimiz yaşıyor, merkez içinde onların yaşam standartlarının yükseltilmesi için her türlü şey düşünülmüştür. Eğitimden sağlığa, diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapısı kurulmuş, gayet güzel bir kampımız. Burada gördüğüm kadarıyla yaşayan misafirlerimiz de hayatlarından memnun. Her türlü imkan sağlanmış vaziyette. Arkadaşlara da takıldım, 'Bir de yüzme havuzu olsa burası 5 yıldızlı tatil köyü olabilir' diye. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu burada görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi tarafından böyle fedakarca bir hizmet yapılıp verilmesi mümkün değil, bunu ancak Türk milleti yapar ve başarır."

Ata'ya incelemeleri sırasında Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Akbaş da eşlik etti.

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