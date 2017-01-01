Yoncada hasat zamanı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AKSARAY (AA) - Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden Aksaray'da, 175 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde yeni sezonun ilk ürün hasadına başlandı. Zengin protein yapısından dolayı başta yarış atlarının yetiştirildiği haralar ve jokey kulüpleri tarafından talep gören yoncada, bu yıl 1 milyon 200 bin ton üretim hedefleniyor.

Merkeze bağlı Yenikent ve Sultanhanı beldelerinde üretilen yoncanın, tarlalardan biçimine başlandı.

Çiftçiler, kasım ayında ektikleri yoncaları, modern makinelerle önce biçiyor, ardından tırmıklama yapıp güneşte kurumaya bırakıyor. Daha sonra traktör arkasına takılan paketleme makinesi ile balyalanan yoncalar, başta yarış atlarının yetiştirildiği haralar ve jokey kulüpleri olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiliyor.

Yılda 5 kez biçilen ve zengin protein yapısına sahip yoncada, bu yıl üretimin 1 milyon 200 bin ton olması bekleniyor.

- "Yarış atları Aksaray'dan giden yonca ile besleniyor"

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin yonca üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezi haline geldiğini söyledi.

Aksaray yoncasının zengin protein yapısına sahip olmasından dolayı tercih edildiğini vurgulayan Koçak, bu sayede kentte birçok büyük süt üreticisinin yatırım yaptığını belirtti.

Koçak, yoncada bu yıl yüksek verim beklediklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıllarda Aksaray yoncası birçok ülkeye ihraç ediliyordu. Fakat son yıllarda Türkiye'de hayvancılık geliştiğinden dolayı ancak iç piyasaya yetişebiliyoruz. Aksaray yoncasının bu kadar tercih edilmesindeki etken, protein değerinin yüksek olmasıdır. Türkiye'deki yarış atları Aksaray'dan giden yonca ile besleniyor. Özellikle haralar ve jokey kulüplerinden yoncamıza talep çok fazla." diye konuştu.

- "20 binin üzerinde üretici yoncadan geçimini sağlıyor"

Yoncanın özellikle Yenikent ve Sultanhanı beldelerinde yetiştirildiğini ifade eden Koçak, şöyle devam etti:

"TÜİK verilerine göre Aksaray'da 175 bin dekarda yonca ekimi yapılıyor. Bunun 10 bin dekarı tohumculuğa ayrılıyor. Yani yonca tohumu için değerlendiriyoruz. Yılda 5 kez biçim yapıyoruz. Dekar başına yılda 6 tona kadar verim alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon ton ürün elde ettik. Bu yıl kış ve bahar ayı oldukça yağışlı geçti. Yağışımız boldu. Üretimin biraz daha artacağına inanıyorum. Geçtiğimiz yıl 1 milyon ton yonca elde etmiştik. Bu yıl ise 200 bin ton artışla 1 milyon 200 bin ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. İlimizde 20 binin üzerinde üretici yoncadan geçimini sağlıyor. Buradan başta İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Ankara olmak üzere birçok ile kaliteli yonca gönderiyoruz."

- "Yonca üretiminde uzmanlaştık"

Çiftçi Halil İbrahim Ölmez ise kasımda ektikleri yoncadan ilk ürünü almanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üreticiler olarak 6 aydır hasat zamanını bekliyorduk. Çok güzel bir yıl geçecek inşallah. Burada 5 bin kişiyiz ve geçim kaynağımız tamamen yonca ile mısır. Bölge çiftçisi olarak yonca üretiminde uzmanlaştık, profesyonel çalışıyoruz. Makineleşmede çok iyi seviyedeyiz. Dünyada yonca ile ilgili tüm yeni teknoloji tarım aletlerini burada görebilirsiniz. Yenikent Aksaray'ın Çukurova'sı durumunda."