Bolu'daki trafik kazaları kameralarda

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BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne ait kent merkezindeki MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinde, D-100 karayolu Üniversite Kavşağı'nda yolda kontrolsüz şekilde seyreden bisiklet sürücüne otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan bisiklet sürücüsü yol kenarında bulunan yön tabelalarına çarpıp, yaralanıyor.

D-100 karayolunun Ankara yönünde seyreden otomobil de Yol, Su Elektrik Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapınca yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarpıyor. Yere düşen yayanın, yanındaki kişinin yardımı ile yerden kalkıyor.

D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise yola kontrolsüz şekilde giren otomobile kamyon çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin metrelerce sürükleniyor.

Kent merkezinde Uğur Mumcu Kavşağı'nda yaya yolunda kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna da otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kız çocuğu, ayağa kalktıktan sonra koşarak uzaklaşıyor.

D-100 karayolunun Yol, Su, Elektrik kavşağında meydana gelen başka bir kazada ise kırmızı ışıkta duran otomobile hızla gelen bir başka otomobil arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile otomobil parçaları çevreye dağılıyor ve yol kenarında bekleyen vatandaşlar yaralanmaktan kıl payı kurtuluyor.

Karacasu Beldesi kavşağına hızla giren bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği görünüyor.











