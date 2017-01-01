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Tarihi İshak Paşa Sarayı ramazana hazırlanıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:02
Tarihi İshak Paşa Sarayı ramazana hazırlanıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı çevresinde ve saraya ulaşımı sağlayan yolda, yaklaşan ramazan ile turizm sezonu dolayısıyla ziyaretçilere en iyi hizmetin verilmesi için geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Doğubayazıt Belediyesi, yılda yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçedeki tarihi İshak Paşa Sarayı çevresi ile saraya ulaşımı sağlayan yolun saraydan ilçe merkezine kadar olan 7 kilometrelik kısmında iyileştirme, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları başlattı.

Ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yol tamamen ağaçlandırıldı. Saray çevresine yürüyüş yolu ile turistler ve doğa sporcularına dinlenme imkanı sunacak kameriyeler yapıldı. Ayrıca, yolun bazı noktalarına modern otobüs durakları yerleştirildi.

Doğubayazıt Belediyesi Ulaştırma Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi hem ramazan ayına hem de turizm sezonuna hazırlamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

- "Ziyaretçiler, ilçenin yenilenen yüzüyle karşılaşacak"

Havanın ısınmasıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Şahin, "Ramazanda ve yaz sezonunda birçok turist kafilesinin ilçemize gelmesini bekliyoruz. Biz de ziyaretçilerimize ilçemizin yenilenen yüzünü modern otobüs duraklarıyla göstermek istiyoruz." dedi.

Temizlik Şirketi Müdürü Kadir Issı da İshak Paşa Sarayı'na ulaşımı sağlayan yolun "Arnavut kaldırımı" tabir edilen bölümünden adliye binası önüne kadar olan kısmını kapsayan büyük bir "bahar temizliği" çalışması başlattıklarını söyledi.

Yeşillendirme ve yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Issı, "Çalışmamız, yoldaki bütün hafriyatın kaldırılması şeklinde devam ediyor. Çalışmalarımızı inşallah bir haftada bitirip, saray yolunu adına yakışır bir hale getireceğiz." diye konuştu.

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