Sanat Sokağı gerçek kimliğine kavuşuyor

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce amacının dışında kullanılan Sanat Sokağı'nda düzenlediği sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokağın gerçek kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

İpekyolu Belediyesi kentin merkezinde bulunan Sanat Sokağı ve Sanat Parkı'nı, düzenlediği kültürel etkinliklerle amacına uygun hale getirdi.

Burada düzenlenen sanatsal ve sosyal etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak ve park ile sanatçı ve vatandaşları buluşturmak istediklerini söyledi.

Sanat Sokağı ve Parkı'nın kentin sembolü olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Sanat Sokağı ve Parkı daha önce kaçak sigaranın satıldığı, seyyar tezgahların olduğu ailenin, çocukların giremediği yerler olarak tanımlanıyordu. Biz bu imajı ortadan kaldırmak için çalışma başlattık. Seyyar satıcıları, kaçak sigara satanları kaldırdık. Burayı Van'a yakışan bir merkez yapmak istedik. Bilmelisiniz ki buralar ailelerin de hakkıdır. Eski günlerde olduğu gibi Sanat Sokağı ve Parkı'nı ailelerin geldiği, sanatsal faaliyetlerin, eğlencelerin, canlı performansların yapıldığı bir merkez haline getirmek istiyoruz."

Öztürk, sokak ve parkı sanat merkezine dönüştürmek için proje hazırladıklarını anlattı.

Bu alanlarda sanatçıların, öğrencilerin ve sivil toplum örgütlerinin eserlerini üretebileceği ve sergileyebileceği alanlar oluşturacaklarını aktaran Öztürk, "Sanat Parkı'nın içine 'Kitap Kafe' yapacağız. Bu parkı vatandaşların oturup kitaplarını okuyabilecekleri hale getireceğiz. Sanat Sokağı'nda ise sanatçılar performanslarını gösterebilecek. Bu bölge yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektireceği güzel bir yer haline gelecek." diye konuştu.