GÜNCELEME - Konya'da 3 kişinin öldürülmesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Konya'da, eski kayınpederi, kayınvalidesi ve eşini öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandıktan sonra Konya'ya getirilen Erdal A'nın (40) emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, "Eşimle ocak ayında boşandım. 17 yaşındaki oğlumla yaşıyordum. Tır şoförü olduğum için hafta sonu il dışındaydım. Pazar sabahı eve geldiğimde oğlumun bıraktığı, 'Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum' yazılı notu görünce sinirlendim. Dünya başıma yıkıldı. Zaten 7 yaşındaki kızımı da görüş günü dışında göremiyordum. Bazen görüş günlerinde de il dışında oluyordum. Çocuklarımı göremediğim için olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Erdal A'nın cinayetten bir süre sonra olay yerine gittiği, ambulansları görünce kızını da alarak uzaklaştığı bildirildi.

Kızına, "Seni İzmir'e gezmeye götürüyorum" diyen zanlının 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Erdal A. ile Yasemin Yıldız'ın 2 kez açtıkları boşanma davasından vazgeçtikleri belirtildi. Yasemin Yıldız'ın, oğlu Y.E'nin evine geldiği gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Anneler Günü hediyemi aldım bile. Şükürler olsun Allahıma." yazdığı görüldü.



Silahla öldürülen Behram Yıldız (72), eşi Fatma Yıldız (59) ve kızı Yasemin Yıldız'ın (41) cenazeleri dün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki evlerinde bulunmuş, cinayet zanlısı Erdal A. İzmir'de gözaltına alınmıştı.