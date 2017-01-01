GÜNCELLEME - Tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
İddiaya göre, Çay Mahallesi Sanayi Bulvarı'ndaki evlerinde, Hasan Ali K. (38) ile annesi Seher K. (79) arasında tartışma çıktı.
Hasan Ali K. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Seher K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Evden ayrılan Hasan Ali K. ise bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Terme Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.