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"Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:37

TOKAT (AA) - Tokat'ta, "Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı" etkinlikleri kapsamında Tokat yazmasından yapılan elbiselerin defilesi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın da aralarında bulunduğu 15 manken Türkiye genelinde desinatörler arasında yarışmada dereceye giren, Tokat yazma motiflerini taşıyan 36 kıyafeti sergiledi.

Defile yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan ilgi gördü.

Program sonunda etkinlikler kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Schaefer ve Musayeva'ya çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

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