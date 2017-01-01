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Kilis'te "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:47

KİLİS (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis'te Suriyeli sığınmacılar için "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılacak.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dil ve kültür farklılıkları nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanmakta güçlük çeken Suriyeliler'in sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleri adına "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete girecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 17 ilde 86 Göçmen Sağlığı Merkezi ile Suriyeliler hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suriye'de yaşanan savaş ortamından kaçarak ülkemize sığınarak geçici koruma altına alınan yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri sunan Sağlık Bakanlığımız dil ve kültür farklılıkları nedeniyle hizmetlerden faydalanmakta güçlük çeken söz konusu kişilerin, sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için Göçmen Sağlığı Merkezleri açıyor. Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdamını sağlanarak sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amaçlanan ve proje kapsamında açılması planlanan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden ilki nüfusuna oranla en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis ilimizde faaliyete başlayacaktır."

Açılış töreni 23 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AFAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kilis Valiliğinin katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

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