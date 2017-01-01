Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim Reform Paketi'ni Meclisten geçirdiğimizde OSB'lere kredi ve ödenek tahsisi konusunda rahatlayacağız. Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir." dedi.

Bakan Özlü, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, kent hakkında brifing aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını anımsatan Özlü, "19 Mayıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip. 19 Mayıs, Cumhuriyetin kuruluşunun başlangıç adımlarındandır. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda ciddi katkıları, önemli kayıpları oldu." diye konuştu.

Özlü, 16 Nisan'daki halk oylamasında 19 Mayıs'ın ruhuna uygun şekilde gençlere 18 yaşında aday olabilme imkanı verdiklerini de hatırlattı.

Kastamonu temasları sırasında Bakanlığını ilgilendiren konularda inceleme yapacaklarını belirten Özlü, bürokratların da hazır bulunduğu ziyaretlerde kent için güzel kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

Üretim Reform Paketi'nin Mecliste olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"OSB'ler için destek ödenek tahsisi ve sanayi sitesinin taşınması konusuyla ilgili Meclis gündeminde bulunan Üretim Reform Paketi'nde çözüm içeren maddeler bulunuyor. Üretim Reform Paketi'ni Meclisten geçirdiğimizde OSB'lere kredi ve ödenek tahsisi konusunda rahatlayacağız. Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir. Sayın Valimizin taleplerinin çözümü bu maddelerde bulunuyor."

Ziyarette Vali Vekili Karadeniz, Bakan Özlü'ye kilim hediye etti.

Daha sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Özlü'ye Belediye Başkanı Tahsin Babaş da çalışmaları hakkında bilgi verdi.