İrfan Gazetesi 94 yaşında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle 1923'te yayın hayatına başlayan İrfan Gazetesi 94. yılını kutluyor.

Cumhuriyet tarihinin Anadolu'daki en eski gazeteleri arasında yer alan ve 19 Mayıs 1923'te yayın hayatına başlayan İrfan Gazetesi, maddi zorluklara rağmen Siverek ilçesinde günlük yayını sürdürmeye çalışıyor.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi 80 yaşındaki Mehmet Güyüç, gazetenin 2023 yılı hayaline kavuşması için mücadele verdiklerini söyledi. İrfan Gazetesi'nin okula benzediğini ve çok sayıda gazeteci yetiştirdiğini aktaran Güyüç, şöyle konuştu:

"Yanımda yetişen o kadar fazla gazeteci var ki çoğunu hatırlamıyorum bile. Bu gazete bugünlere kolay gelmedi. 1923 yılından bu yana yayın hayatına devam eden gazetemiz bazen kurşunlandı, bazen taşlandı, tehdit edildik ama yılmadan yayın hayatımıza devam ettik. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu iş yerine hedef olarak 2023'ü koydum. Maddi sıkıntılarımıza rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz."

Gazetenin emektarlarından Mustafa Atlı da 31 yıldır gazetenin okurlara ulaşması için çaba harcadıklarını kaydetti.