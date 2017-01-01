İp üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı

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SAMSUN (AA) - İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 200 metre yükseklikte ip üzerinde 100 saat kalarak "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan 90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.

Doohan, yaptığı açıklamada, hava şartlarının son iki gün kötü olması nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını, rekoru kırmayı başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz sporcu Sarah Rixham, 250 metrelik "İp üzerinde en uzun yürüyüş" dünya rekoru için üç kez deneme yapmasına karşın başarılı olamadı.