ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İp üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:01
İp üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı


SAMSUN (AA) - İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 200 metre yükseklikte ip üzerinde 100 saat kalarak "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan 90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.

Doohan, yaptığı açıklamada, hava şartlarının son iki gün kötü olması nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını, rekoru kırmayı başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz sporcu Sarah Rixham, 250 metrelik "İp üzerinde en uzun yürüyüş" dünya rekoru için üç kez deneme yapmasına karşın başarılı olamadı.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Yılmaz: &quot;19 Mayıs şehrine layık olmaya çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "19 MAYIS ŞEHRİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Samsun'da 4. Vosvos Şenliği
YEREL

SAMSUN'DA 4. VOSVOS ŞENLİĞİ
Ürologlar Samsun'da buluştu
YEREL

ÜROLOGLAR SAMSUN'DA BULUŞTU
Samsun'da vosvos tutkunlarından 19 Mayıs konvoyu
YEREL

SAMSUN'DA VOSVOS TUTKUNLARINDAN 19 MAYIS KONVOYU
Samsun'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

SAMSUN'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Samsunspor avantajını korumak istiyor
YEREL

SAMSUNSPOR AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKSÜNGER:
Atakum HEM'den yılsonu sergisi
YEREL

ATAKUM HEM'DEN YILSONU SERGİSİ
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
YEREL

SAMSUN'DA 19 MAYIS YARI MARATONU KOŞULDU
Kosovalı kadınlar Samsun'da
YEREL

KOSOVALI KADINLAR SAMSUN'DA
Şehitler için &quot;81 İl 81 Bayrak&quot; sergisi
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN "81 İL 81 BAYRAK" SERGİSİ
&quot;Eskort sitelerine&quot; yönelik 13 ildeki operasyon
YEREL

"ESKORT SİTELERİNE" YÖNELİK 13 İLDEKİ OPERASYON
İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylediler
YEREL

İSTİKLAL MARŞI'NI İŞARET DİLİYLE SÖYLEDİLER
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
GÜNCELLEME - Tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:

Kosova-Atakum arasında &quot;hat&quot; köprüsü
YEREL

KOSOVA-ATAKUM ARASINDA "HAT" KÖPRÜSÜ
Akcer: &quot;Bafra OSB kabuğunu kırdı&quot;
YEREL

AKCER: "BAFRA OSB KABUĞUNU KIRDI"
Başkan Togar önemli projeler için Ankara'da
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖNEMLİ PROJELER İÇİN ANKARA'DA
Atakum'da 19 Mayıs Gençlik Festivali
YEREL

ATAKUM'DA 19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ
Sarayönü MYO Kızlırmak Deltası'nda
YEREL

SARAYÖNÜ MYO KIZLIRMAK DELTASI'NDA
Bafra'nın yüzde 90'ına doğalgaz ulaştı
YEREL

BAFRA'NIN YÜZDE 90'INA DOĞALGAZ ULAŞTI
Yöresel Yenilebilir Ot Çeşitleri Toplama Yarışması
YEREL

YÖRESEL YENİLEBİLİR OT ÇEŞİTLERİ TOPLAMA YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...