ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:54

BARTIN (AA) - Bartın'da direksiyon başında kal krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 74 BD 206 plakalı otomobiliyle Amasra istikametine seyreden Ahmet Çalışır (55), Tuna Mahallesi mevkisinde kalp krizi geçirdi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Çalışır'ın otomobiliyle seyir halinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İLGİLİ HABERLER
Türkmenlerin Beşiktaş sevgisi
YEREL

TÜRKMENLERİN BEŞİKTAŞ SEVGİSİ
19 Mayıs Bartın'da coşkuyla kutlandı
YEREL

19 MAYIS BARTIN'DA COŞKUYLA KUTLANDI
Bisikletle dünyayı geziyorlar
YEREL

BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYORLAR
SGK personeline etkili iletişim semineri
YEREL

SGK PERSONELİNE ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Rektör Uzun'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL

REKTÖR UZUN'DAN 19 MAYIS MESAJI
Mesleğinde 25 ve 30 yılını dolduran sağlıkçılara teşekkür belgesi
YEREL

MESLEĞİNDE 25 VE 30 YILINI DOLDURAN SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR BELGESİ
Bartın Üniversitesinde &quot;Müzeler Günü&quot; konferansı
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE "MÜZELER GÜNÜ" KONFERANSI
Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun teşekkür etti
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ UZUN TEŞEKKÜR ETTİ
Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu müjdesi
YEREL

ULUS İLÇESİNE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜJDESİ
Bir tur atmak için bindiği bisikletiyle dünyayı geziyor
YEREL

BİR TUR ATMAK İÇİN BİNDİĞİ BİSİKLETİYLE DÜNYAYI GEZİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KESİN BİTLENMİŞİMDİR

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 4 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı