Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

BARTIN (AA) - Bartın'da direksiyon başında kal krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 74 BD 206 plakalı otomobiliyle Amasra istikametine seyreden Ahmet Çalışır (55), Tuna Mahallesi mevkisinde kalp krizi geçirdi.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Çalışır'ın otomobiliyle seyir halinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.