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Tava ciğeri için kuyruğa girdiler

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:45

EDİRNE (AA) - Üç günlük tatil dolayısıyla Edirne'yi ziyaret eden turistler, Edirneli ciğerci esnafının yüzünü güldürdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek Edirne'ye gelen yerli turistler, ünlü tava ciğerini de tatmak istedi.

Turistlerin yoğun talebi dolayısıyla tava ciğeri yapan lokantaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Esnaf da turistlere en hızlı şekilde hizmet vermek için adeta yarıştı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Ciğerci esnafının tatlı bir telaş içinde olduğunu belirten Dinar, şöyle konuştu:

"19 Mayıs’la birlikte üç günlük bir tatil oldu. Tarihi ve turistik kentlere ziyaretçi akını görülüyor. Biz de Edirne olarak bundan nasibimizi alıyoruz. Çünkü dünyanın en büyük hava müzelerinden birinde yaşıyoruz. Tabii ki misafirlerimiz gezdikten sonra tava ciğerinin tadına bakmak istiyorlar. Biz de onlara ciğer yetiştirmek için çalışıyoruz. En iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz. Çok tatlı bir telaşımız var. Tava ciğeri bir marka haline geldi. Ciğerin kokusu herkesi sardı. Edirne ve tava ciğeri sınırlarını aştı."


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