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4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:30

VAN (AA) - ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, "Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadındır. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır." dedi.

ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) iş birliğinde düzenlenen "4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi", Van'daki bir otelde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan ABD Adana Konsolosu Specht, JCI Diyarbakır Şubesi ile etkinliği düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi.

Kadınların zaferlerini duymak ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları nasıl yenebileceklerini birlikte düşünmek istediğini belirten Specht, şunları dile getirdi:

"Diplomasi de iş hayatı gibi erkek egemenlikli bir dünya. Dolayısıyla kadın diplomatlar kendileri gibi düşünen güçlü kadınlarla gruplar oluştururlar. Buraya kendi grubumdaki bazılarını beraberimde getirdim. Bir diplomat ve ABD Türkiye Büyükelçisinin eşi olan Holly Holzer Bass ile birlikte olduğum için çok mutluyum."

Etkinliğin sektörler arası bağlar oluşturmak amacıyla düzenlendiğini anımsatan Specht, burada cinsiyetin ötesine giderek, yetenekleri maksimize edecek, kişisel ve profesyonel hayatı ilerletecek, yaşanılan toplumu ve ekonomiyi geliştirecek çözümler düşünmeye çalışacaklarını aktardı.

- "Kadınlar, erkeklerin karşılaşmadıkları engellerle karşılaşıyor"

Specht, bir feminist olduğunu, bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda fikir birliğine varılamadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim için feminist olmak, her kadının kendi hayatının ne olması ve ne olabileceğini belirleme hakkına sahip olduğuna inanmaktır. Başka hiç kimsenin ona kendi seçeneklerini zorlama şansı yoktur. Eğer mühendis, doktor ve astronot olmak istiyorsa veya evde çocuklarını yetiştirmek isteyen bir anne olmak istiyorsa olmalıdır. Hayattaki yolu kendi seçimidir. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Kadınlar olarak başarıya ulaşmak yolunda erkek iş arkadaşlarımızın karşılaşmadığı engellerle karşılaşıyoruz. Daha küçükken bu engellerle karşılaşmaya başlıyoruz. Okulda, matematik ve bilimin erkeklerin dünyası olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Kariyerimizde çoğunlukla erkeklerin yapabileceklerini yapamayacağımızı duyarız. Biz kadınlar, 'Yapamazsın' kelimesini duya duya yapamayacağımıza inanmaya başlarız."

- "150 devlet başkanından sadece 10'u kadın"

Specht, kadınların iş hayatında ve politikada yeterince temsil edilmediğini, rakamların da bunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadındır. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır. Bu inancı gerçeğe dönüştürmemiz için birbirimizi desteklememizin zamanıdır. Bugün hepimiz buradayız, çünkü başarılıyız. Başarılı olmamıza rağmen dünya bizi erkeklerden farklı yargılıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre insanlar başarılı erkekler ve başarılı kadınlar hakkında daha farklı düşünmektedir."

Specht, kadınlardan hırslı, azimli olmalarını ve risk almalarını istedi.

"4. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi" açılış programına ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın eşi Holly Holzer Bass, JCI Diyarbakır Başkanı Mustafa Şekercioğlu ve iş kadınları katıldı.

Zirve, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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