Mardin'de turist yoğunluğu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Dinlerin, dillerin ve kültürlerin şehri Mardin'e huzurun hakim olmasıyla turizmde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentleri arasında yer alan ancak geçen yıllarda terör örgütünün saldırıları nedeniyle turizm durma noktasına geldiği Mardin, huzur ortamıyla eski günlerine kavuştu. Kentte hafta içi yüzde 50, hafta sonlarında da yüzde 93'lük doluluk ulaşıyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarının yoğun olması dolayısıyla ek tedbirler almaya başladı. Turistlerin kenti rahat gezmeleri için Birinci Cadde 12.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

Tarihi kenti gezmek isteyen vatandaşlar park noktalarında belediyenin tahsis ettiği araçlarla şehir merkezine taşınıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentin hakkettiği yere gelmeye başladığını belirterek, "Buram buram geçmiş kokan şehrimiz turistlerin de ilgi odağı haline gelmiştir. Öyle ki özellikle kültür turizmi açısından cennet olan Mardin yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır." dedi.

Değişen koşulların turizme nefes aldırdığını anlatan Yaman, şunları söyledi:

"En son 2013 yılında 800 bin turisti ağırlayan Mardin, maalesef son yıllarda terörün etkisiyle eski günlerini arayan bir döneme girmişti. Bu yıl çalışmalarımızla 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Valiliğimiz ve belediyemiz tüm imkanlarıyla çalışacak."

Yaman, Valilik, Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Müze Müdürlüğü olarak tarihi Birinci Cadde'nin yayalaştırılması için ortak bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Yaman, şöyle devam etti:

"Dünyanın önemli şehirlerinde ve ülkemizin de belirli şehirlerinde mutlaka bir cadde yaya caddesi olur. Bizim de buna en uygun caddemiz Birinci Cadde'dir. Dar olan caddede, gelişi güzel park yapılıyor. Gelen turistlerin rahat şekilde kenti gezmesine engel teşkil ediyordu. Bu nedenle hafta yayalaştırma çalışması başlattık. Belediyemizin servisleri, misafirlerimizi ücretsiz olarak tarihi Birinci Cadde'ye taşıyor."

Mardin'i gezmeye gelen Sinem Gündüz, şehri çok beğendiğini ve keyifle gezdiğini söyledi.

Caddenin trafiğe kapanmasının olumlu bulduklarını belirten Gündüz, trafik yoğunluğunun tarihi mekanları seyretmeyi engellediğini ifade etti.

Veysi Genel de turistlerin yoğun bulunduğu hafta sonları Birinci Cadde'nin trafiğe kapanmasının iyi olduğunu söyleyerek, "Çok şükür bu bir aydır turizmde çok güzel bir patlama yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz çok uğraş verdiler huzurlu bir Mardin için. Huzurlu Mardin, her şeyiyle çok güzel." diye konuştu.