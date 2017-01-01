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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, şiddetli rüzgar ve hortum sonucu çok sayıda ev ve ahır ile araçta hasar meydana geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yeniköy köyünde gece saatlerindeki şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 29 ev ve 10 ahırın çatılarının tamamen uçtuğunu, bazı evlerde de hasar oluştuğunu söyledi.

Köyün il merkezine 42 kilometre mesafede, Erzincan sınırında yer aldığını belirten Ustaoğlu, "Olayın duyulması üzerine ekipler köye geldi. Başta Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü olmak üzere İl Özel İdaresinden de ekiplerimiz köye intikal etti. Hemen hasar tespit çalışmalarına başladılar. Sevindirici olan herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta son günlerde yağmur ve fırtınanın etkili olduğunu dile getiren Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasar tespitinin ardından şimdi de iş makinelerimizle vatandaşlarımızın başta ulaşım sıkıntılarının giderilmesine yönelik çalışmalarımız başladı. İlk etapta yapacağımız iş, vatandaşlarımızın barınma sıkıntılarını gidermek. Köylülerimizle konuştuk, ilk etapta branda desteği vererek barınma sıkıntılarını gidereceğiz. Diğer taraftan AFAD ekiplerimizin hasar tespitini yapmasıyla devletimizin yapması gereken yardım ve desteklerini en kısa zamanda yerine getireceğiz."

Ustaoğlu, köyde elektrik kesintisinin de yaşandığına dikkati çekerek, "Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. En kısa sürede köyümüzün elektrik sıkıntısını da gidereceğiz. Köyümüz, ağaçların bile kökünden söküldüğü bir afetle karşı karşıya kaldı ama devletimiz, bizler, tüm teknik ekibimizle buradayız." dedi.

Köy sakinlerinden Cemal Birlik ise olay anında ailesiyle evlerinde olduklarını ve çok koktuklarını anlatarak, "Yağmur yağıyordu. Sonra bir şimşek çaktı, evler çatırdamaya başladı. Korkumuzdan dışarıda çıkamadık, çok korkunç bir andı. Dışarı çıktığımızda da bu manzarayla karşılaştık. Evin çatısı, otomobil ve traktör zarar gördü." diye konuştu.



