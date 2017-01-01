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Bedenleriyle "Atatürk imzası" yaptılar

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:39
Bedenleriyle "Atatürk imzası" yaptılar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen bin 919 kişi, bedenleriyle "Atatürk imzası" şekli oluşturdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Genç Sarı Zeybekler Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte buluşan bin 919 gönüllü, Anıt Alanı'nda bedenleriyle "Atatürk imzası"nı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay için verdiği mücadeleyi anlattı.

Atatürk'ün, "Hatay, benim şahsi meselemdir" dediğini de hatırlatan Savaş, Atatürk'ün özgürlüğe en çok destek veren lider olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinliğe katılanlara da madalya verildi.

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