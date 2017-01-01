Dünyanın en zorlu zirvesini Erzurum'da yaptılar

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez yapılan ve dünyanın en zor kısa yarışları arasında gösterilen Red Bull 400, yaklaşık 296 sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen atletler ve sporcular, Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan atlama kulesinde, 400 metreyi en kısa sürede tırmanmak için kıyasıya mücadele etti.

K-125 numaralı rampada düzenlenen yarışlarda, sporcular eğimli bölgeye kadar normal koşu yaptıktan sonra halatlara tutunarak zirveye ulaşmaya çalıştı.

Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda erkekler kategorisinde Ahmet Arslan 1'inci, Ramazan Karagöz 2'inci, Ferhat Bozkurt 3'üncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Ece Bakıcı 1'inci, Neval Gördük 2'inci, Elena Polyakova 3'üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu kupalarını takdim etti.





- "Kış olimpiyatlarına hazırlanan Erzurum için iyi bir tanıtım etkinliği"





Red Bull 400 Sportif Direktörü Caner Odabaşoğlu, organizasyonun, kış olimpiyatlarına hazırlanan Erzurum için çok önemli bir tanıtım niteliğinde olduğunu söyledi.

Odabaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yarışlar dünyanın en zor 400 metre yarışları olarak görünüyor. Sporcular, yatayda 400 metre koşarken, dikeyde 140 ile 200 metre arasında kullanılan atlama kulesinin mimari özelliğine göre efor sarf ediyorlar. Dünyada sadece 22 ülkede atlama kuleleri var. Bizim ülkemizin de tek atlama kulesi Erzurum'da. Bu gün 296 yarışmacı katıldı. Bu koşu yarışları özellikle kış olimpiyatlarına hazırlanan Erzurum için çok önemli bir tanıtım etkinliği olacaktır."

Erkekler kategorisinde yarışları birinci tamamlayan Ahmet Arslan ise yarışmada şampiyon olan sporcularla 15 Temmuz'da Almanya'da Red Bull 400 yarışında beraber yarışacaklarını belirterek, "Hava şartları biraz bizi zorladı. Kaygan zeminde yukarı doğru çıkmak çok zor. Zaten Red Bull yarışlarının özelliği dünyanın en zorlu 400 metre yarışı olması. Bugün bunu bütün yarışmacılar fazlasıyla hissetti." diye konuştu.