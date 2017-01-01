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Van'da "8. Kanisipi Bal, Alabalık ve Doğa Festivali"

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:52

VAN (AA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, "Bu topraklar üzerinde kardeşliği bozmak, baltalamak isteyenlere, insanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere, hep beraber karşı duracağız. Bu topraklar yüzyıllardır dostluğun, kardeşliğin barışın tesis edildiği topraklar olacaktır." dedi.

Van'ın Çatak ilçesinde "8. Kanisipi Bal, Alabalık ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Kaymakamlık ile Belediye tarafından organize edilen ve Van Valisi Taşyapan, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, savcı ve hakimler, STK temsilcileri, kurum müdürlerinin yanı sıra vatandaşların katıldığı festivalde, ilk olarak halk oyunu gösterisi sunuldu.

Yaşları 60 ile 75 arasında olan ve yöresel giysiler giyen Dengbejler Grubu, Kürtçe türküler seslendirip, bazı oyunlar sergiledi.

Vali Taşyapan da vatandaşlarla halay çekerek, türkülere eşlik etti.

Festivalde bir konuşma yapan Vali Taşyapan, güzelikleri yaşanılır hale getiren kaynağın insan olduğunu, insanın bulunmadığı yerde festivallerin bir işe yaramayacağını belirtti.

Yapılanların insanlar için olduğunu vurgulayan Taşyapan, şunları söyledi:

"İnsana değer verilmeli, yüceltilmeli ki devlet yücelsin. Kanispi Festivali ile Çatak’taki tüm güzellikleri tüm dünyaya ve Türkiye’ye ulaştırıyorsunuz. Bizler bütün ülkemizin her yerinde yaşayan insanlar olarak bir bütünüz. Doğu da bizim, Batı da. Ülkenin her köşesinde hakkımız var. Buraların hakkını vermeliyiz. Buraların hakkı birbirimizle kardeşliği pekiştirmek, ülkemize birliğimize hep beraber sahip çıkmak, bunun da gereği budur. Bu topraklar üzerinde kardeşliği bozmak, baltalamak isteyenlere, insanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere, hep beraber karşı duracağız. Bu topraklar yüzyıllardır dostluğun, kardeşliğin, barışın tesis edildiği topraklar olacaktır. Vatandaşların katkısı ve desteğiyle sağlayacağız."

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akgül de "Çatak dağların arasındaki yeşil doğasıyla, havasıyla, içinden geçen Çatak Çayı’nın güzelliğiyle cenneti andıran Van’ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biridir. Bu festival Çatak'a çok şey katmaktadır. Biz bu sayede de Doğu ile Batı arasında köprü olmayı sürdüreceğiz. Çatak’ı tanıtmak adına çok renkli ve dolu dolu bir festival hazırladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin hazırladığı kermes ve stantlarda vatandaşlar ile protokol üyelerine bal ve ceviz ikram edildi.

Rafting ve kano yarışlarının yapıldığı festivalde, yöresel oyunlar da sergilendi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri yılın sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında suyun aktığı Kanisipi Şelalesi'nde hatıra fotoğrafları çekti.

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