Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Sevgi (Dk. 90+2 Canberk Aydın), Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Gökay Iravul (Dk. 77 Fatih Kılıçkaya), Murat Gürbüzerol (Dk. 90+3 Halil İbrahim Pekşen), Kone, Göksu Türkdoğan
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Deniz Kılınç (Dk. 63 Üstün Bilgi), Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Souza, Gökhan Karadeniz, Da Silva, Feridun Kıroğlu (Dk. 58 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Sarı kartlar: Dk. 76 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 86 Kone, Dk. 90+3 Muyters (Samsunspor), Dk. 76 Da Silva, Dk. 90+1 Sertaç Çam, Dk. 90+4 Souza (Bandırmaspor)
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Samsunspor, üçlü averajla sezonu 36 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı. Sezonu 35 puanla 17. sırada bitiren Bandırmaspor ise TFF 1. Lig'e veda etti.