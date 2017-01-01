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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup eden ancak averajla lige veda eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Hayati Soydaş, istedikleri sonucu almalarına rağmen küme düştüklerini söyledi.

Soydaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, küme düştükleri için üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini ifade eden Soydaş, "İstediğimiz skoru aldık ama averajla ligden düştük. İyi mücadele ettik. Sakatlıktan dolayı sıkıntılarımız vardı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Şanlıurfaspor adına üzgünüm. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.





- Elazığspor cephesi





Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise sezonun son maçının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Bektaş, futbolcuların kazanmak için ellerinden geleni yaptığını aktardı.

Maçta bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"Bir sezonu geride bıraktık. Galibiyetle bitirmek isterdik ama olmadı. Başka maçların sonucu bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Şanlıurfaspor'a geçmiş olsun diyorum. Sezon zor geçti. En büyük takdir onlarındır. Yönetimin ne kadar zor bir görev üstlendiğini biliyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu benim için son maçtı."





- Polis müdahalesi





Bu arada maçın bitiş düdüğüyle beraber Şanlıurfaspor taraftarları, kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Tribünlerdeki koltukları kırarak sahaya atan taraftardan bazılarının bu sırada yaralandığı görüldü. Yaralı 1 taraftar, stadyumda hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Stadın dışına taşan olaylarda, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale edildi. Çevredeki bazı taraftarın gazdan etkilendikleri görüldü.

Öte yandan, şehrin farklı noktalarında toplanan taraftar grupları, tepkilerini sürdürdü.