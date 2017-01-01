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Otomobille nehre düşmekten son anda kurtuldular

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:50
Otomobille nehre düşmekten son anda kurtuldular

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobil, Tunca Nehri kenarındaki seyir alanına düştü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne'ye ziyarete gelen aile, İsmail Karadurak'ın kullandığı 34 HS 4897 plakalı otomobille gezintiye çıktı ve seyretmek için Tunca Nehri kenarına geldi.

Otomobil, Karadurak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merdivenlerle inilen nehir kenarındaki seyir alanına doğru kaydı.

Araç, altından su geçmeyen ve seyir alanının içerisinde kalan köprü ayağına çarparak durdu.

Köprü ayağı sayesinde otomobili nehre düşmekten kurtuldu.

Kazada yaralanan olmadı.

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