Bilecik'te trafik kazaları: 13 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Berk M. yönetimindeki 06 AT 8777 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir karayolunun 35 kilometresinde, Rauf Ö. idaresindeki 16 NYL 56 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Alican E, Hatice B, Ömer Ö, Merve Ö. ve Batuhan A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından açıldı.
Diğer kazada ise Nihat B'nin kullandığı 54 TF 602 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Küplü köyü kavşağında, Serkan E. yönetimindeki 11 ER 815 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Hiranur B, Nurdan B, Selim E. ve Nurten E, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.