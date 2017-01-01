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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "40 Kızlar 40 atlayış" etkinlikleri, base jump (serbest düşüş), kaya tırmanma ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) ile sona erdi.

Boyabat Belediyesince düzenlenen ve dün başlayan etkinlikler kapsamında base jump sporcuları, Boyabat Kalesi karşısındaki Kırkkızlar kayalıklarına çıktı. Sporcular, 135 metre yükseklikte oluşturulan platformdan kendilerini boşluğa bıraktı.

Hollandalı Jp De Kam da önce mikrolight ile uçuş yapıp Boyabat Kalesi üzerinde, yerden 700 metre yükseklikten wingsuit atlayışı yaptı. Yere 100 metre kala paraşütünü açan De Kam, başarıyla yere indi.

Etkinlikler kapsamında Serdar Televi ile Buğra Uyan da Boyabat Kalesi'ne kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sporcuları ve mesire alanında eğlenenleri ziyaret ederek bir süre halk oyunu oynadı.

Boyabat'ın en heyecanlı 2 gününü yaşadığını dile getiren Çakıcı, "Ünlü bir dergi, Boyabat Kalesi'ni tanımlarken 'Yedi katlı bir medeniyet' diyor. Bu bölgede yaşayan bütün medeniyetlerin izi Boyabat'ta var. Boyabat kültür ve turizm şehridir." dedi.

Etkinliklere Amerika, Hollanda, İrlanda, Dubai, İran ve Portekiz'den sporcuların katıldığını aktaran Çakıcı, bu sporcuların gelecek yıllarda da gelmesini beklediklerini söyledi.

Etkinlikler, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Çakıcı, organizatörler ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.