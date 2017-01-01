ANTALYA (AA) - Antalya'da 5. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri düzenlendi.
Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen güreşlere 38 başpehlivan katıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı bulunan Mehmet Yeşil Yeşil'in de yer aldığı güreşler küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde gerçekleştirildi.
Zorlu geçen mücadeleler sonucunda başpehlivan Çorumlu Ömer Faruk Kalender oldu.
Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde ağalık ihalesini 150 bin lira ile Ramazan Yıldırım kazandı. Güreşlerin sonunda dereceye giren pehlivanların madalyalarını ve ödüllerini Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.