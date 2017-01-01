Çerkes sürgününün 153. yılı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Çerkes Derneği, 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası 1,5 milyon Çerkes'in Osmanlı topraklarına sürgününün 153. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirdi.

Bodrum Çerkes Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, sürgünde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını 9 yaşındaki Aziz Abrek Bardak isimli çocuk okudu. Bardak, yaptığı açıklamada, büyük Çerkes sürgününü anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bardak, "21 Mayıs hiç kimsenin toprağında gözü olmayan Çerkes halkının vatanına göz diken Çarlık Rusyası ve emperyalistlerle yaptığı 300 yıllık savaşta ölenlerden geri kalanların topraklarından koparılarak Karadeniz'in dalgalarına, dipçiklerle atıldıkları gündür. Bir buçuk milyon Çerkes o dalgalarda boğuşarak can vermiştir." dedi.

Konuşmaların ardından sürgünde yaşamını yitirenlerin anısına denize çelenk bırakıldı.