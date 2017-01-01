7. Kastamonu Ahşap Fuarı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 60 firmanın katıldığı fuarda ahşap ürünler sergilendi.

Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen ve 18 Mayıs'ta açılan 7. Kastamonu Fuarı sona erdi.

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, fuarın sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, fuarın, kentin yüz akı etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun tanıtımı açısından fuarı çok önemsediğini belirten Karadeniz, "Bu fuar, Kastamonu'yu dünyaya duyuracak bir fuar. Başarı bir iki organizasyonla olmaz. Israrla ve ısrarla bunu sürdürmek lazım. Yıllar sonra Kastamonu Ahşap Fuarı muhatapları tarafından ziyaret edilmek için tatil olarak belirlenecek günlerden olacak." dedi.

Fuarda çok ilginç ürünlerin sergilendiğini kaydeden Karadeniz, fuarı daha büyük kitlelere ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da fuarın dolu dolu geçtiğini söyledi.

Fuarla ilgili bir kitap hazırlanacağını ifade eden Babaş, "Bütün stantların tek tek fotoğraflarını çektirdik. Bu fotoğrafları bir kitap haline getireceğiz. Bu kitap fuarımızın sonuç bildirgesi niteliğinde olacak. Fuarla ilgili hazırlayacağımız kitabı Türkiye'de ve dünyada bu alanda faaliyet gösterenlere ulaştıracağız." diye konuştu.

Bölgede böyle bir fuarın yapılmadığını vurgulayan Babaş, "Kastamonu canlı bir il. Her şeyi canlı tutmaya çalışıyoruz. Fuarımız da bölgenin önemli çalışmalarından biri. Bütün ulusal kanallarda ahşap fuarı geniş yer buldu. Bu da bizi sevindirdi." şeklinde konuştu.

Fuarda 86 stantta 60 firmanın çeşitli ahşap ürünleri sergilendi.