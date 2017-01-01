Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

MALATYA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanan şampiyonluk maçı için Malatya'da dev ekran kuruldu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Soykan Meydanı'na kurulan dev ekrandan maçı izleyen çok sayıda taraftar, karşılaşma oynanırken büyük heyecan yaşadı.
Fenerbahçe lehine tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşmayı Fenerbahçe'nin 80-64 kazanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulundu.
Ellerinde Fenerbahçe flamalarıyla tezahürat yaparak, meşale yakan taraftarlara bazı araçlar kornalarıyla eşlik etti.