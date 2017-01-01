ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33

HATAY (AA) - Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şi adliyeye sevk edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu arada operasyon kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı
YEREL

KIRIKHAN'DA 2 BİN 500 SURİYELİ ÇOCUĞA AŞI YAPILDI
Hatay'da Arapça tabelalar kaldırılıyor
YEREL

HATAY'DA ARAPÇA TABELALAR KALDIRILIYOR
İSTE II İskenderun Körfezi'nde denize indirildi
YEREL

İSTE II İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE DENİZE İNDİRİLDİ
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Hatay'da sağanak
YEREL

HATAY'DA SAĞANAK

EN ÇOK OKUNANLAR
Çörekotu yağında bildiğimiz yanlışlar!
SAĞLIK

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

 1
  • 2 Gizemli bulut panik yarattı
  • 3 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 4 Arıların istilası anbean kayıtta!