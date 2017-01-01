Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 7 maliye müfettişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski maliye müfettişleri Mustafa G, Selçuk K, Burak B, Belgin E, İskender B, Mahmut Tayyar E. ve Ferda Derya Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mayıs'ta, Samsun, Ankara, Çorum ve Ordu'daki eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.