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Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın öldü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:07

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar Köyü kavşağı yakınlarında bir yakının düğününe gittiği öğrenilen Nazile Soğancılar (64), yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada F. A. (40), idaresindeki 06 ZM 674 plakalı otomobil, Soğancılar'a çarptı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soğancılar, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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