Danıştay Başkanı Güngör Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Güngör, beraberinde Danıştay üyeleriyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesini ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan heyete kentte hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi verildi.
Başkan Şahin, ziyaretin sonunda Danıştay Başkanı Güngör'e, Gaziantep'e özgü el yapımı bakır ibrik hediye etti.
Güngör ve beraberindekiler daha sonra Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi binasında yaptırılan 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'nun açılışına katıldı.