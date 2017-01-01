Bodrum çöplüğünde yangın

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, katı atık çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'un Torba Mahallesi Yokuşbaşı mevkisinde, katı atık vahşi depolama alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 4 arazöz, 2 su tankeri ve 8 personelle müdahale edildi.

Çöplüğün küçük bir kısmında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışması yaptı.