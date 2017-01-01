Ağrı'da arazi kavgası: 2 ölü

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İlçenin Yayıklı köyünde, güvenlik korucusu olduğu belirtilen İdris D. ve köyde vekil öğretmenlik yapan İlyas D. ile İlhan Ş. ve Sümmani Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu İdris D. ve İlyas D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlılar İlhan Ş. ve Sümmani Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, olayların büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

