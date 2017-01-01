Adana'da "Osmanlı Saray Esvapları" defilesi yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da Yüreğir Belediyesi Kültür Evleri öğrencilerinin yıl sonu sergisi kapsamında "Osmanlı Saray Esvapları" defilesi gerçekleştirildi.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen defile mehter takımının gösterisiyle başladı. Etkinlik kapsamında, Yüreğir Kültür Evleri öğretmen ve öğrencilerince 90 branşta açılan yaklaşık 600 kursta üretilen el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.
Engellilerin hazırladığı ürünlerin de sergilendiği etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına el figürlerinden oluşan "Demokrasi büstü" dikkati çekti.
Daha sonra "Osmanlı Saray Esvapları" defilesi kapsamında, saray konseptiyle düzenlenen platformda sultanların o dönemde giydiği kaftanlardan oluşan 26 parçalık kıyafetler mankenlerce tanıtıldı.
Öte yandan, etkinlik kapsamında açılan sergi 24 Mayıs'a kadar gezilebilecek.