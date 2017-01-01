Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 77-74 yenen Kardemir Karabükspor'un başantrenörü Can Aksu, ikinci maçı da kazanıp, finale çıkmak istediklerini söyledi.

Aksu, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off maçlarına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Rakiplerine ligdeki 2 maçta da yenildiklerini hatırlatan Aksu, "Bizim kalitemiz de belli. İyi bir maç çıkardığımıza inanıyorum ama maçın belli kısımlarında durduğumuz anlar oldu. Özellikle savunmada zayıf kaldık. Daha sonra biraz daha savunmamızı iyi yaparak öne de geçtik. Play-off maçlarında herkes birbirini yenebilir. 4 iyi takım var. İlk maçımızı aldık. Yarın da kazanıp, finale çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksu, rakiplerini de ortaya koyduğu mücadeleden dolayı kutlayarak, "Güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. İnşallah sonuçta da finale çıkan takım biz oluruz." ifadesini kullandı.